Джабаров увидел реальные подвижки в отношениях России и США

Можно говорить о начале реанимации отношений между Москвой и Вашингтоном, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве 16 июня. В совместном заявлении по результатам их встречи говорится, что "даже в периоды напряженности" две страны разделяют общие цели "обеспечения предсказуемости в стратегической сфере, снижения риска вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны". А 12-14 июля в Москве с трехдневным визитом побывал специальный представитель президента США по климату Джон Керри.

"То падение, которое произошло в наших отношениях в последние годы, должно было рано или поздно остановиться. На мой взгляд, Западная Европа не совсем это поняла. Такой ожесточенный настрой говорит о том, что они по инерции продолжают двигаться откровенно антироссийским курсом, а Байден в этом плане сейчас немного сдерживается", - сказал Джабаров в онлайн-эфире "Парламентской газеты".

Сенатор обратил внимание на то, что в последнее время не было ни одного крайне резкого выступления со стороны американского лидера в адрес России.

"На мой взгляд, Байден как опытный политик понимает, что постоянно идти на конфронтацию с Россией - это плохо. Надеюсь, что все-таки есть какие-то подвижки. Мы заинтересованы в реанимации наших отношений", - добавил он.