Постановление губернатора Еврейской автономной области от 19 июля 2021 года № 206 "О внесении дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

Новости

В Уголовный кодекс предложили внести статьи за призывы против вакцинации 08:52
Еще один спортсмен в Олимпийской деревне заболел коронавирусом 08:47
В Москве 60 процентов жилых домов готовы к новому отопительному сезону 08:36
В Киргизии мощный селевой поток унес жизнь 16-летнего подростка 08:31
В Тюмени двум спортсменам кисту в пятке заменили на искусственную кость 08:26
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay 07:50
В Якутии на тушение лесных пожаров направлена авиация Минобороны и МЧС 07:48
СМИ: Ракеты упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула 07:21
Российские специалисты разработали новый способ лечения больных с ВИЧ 07:16
Жителей двух тысяч домов в США эвакуировали из-за лесных пожаров 06:52
Принц Гарри пообещал поделиться "взлетами и падениями" в своих мемуарах 06:40
Темпы вырубки лесов Амазонии за год выросли в полтора раза 06:20
В Якутии на берегу реки Лены обнаружили мертвых осетров 06:18
Профессор рассказал о последствиях неполной вакцинации от коронавируса 06:15
Испания отказалась от использования вакцины AstraZeneca 05:51
Reuters: США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2" 05:36
В Якутске ввели режим "черного неба" 05:22
Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе 05:08
Аналитики отметили замедление деловой активности бизнеса в июне 05:00
Вирусолог сравнил смертность от COVID-19 среди непривитых и вакцинированных 04:15
Эндокринолог: COVID-19 может спровоцировать воспаление щитовидной железы 04:10
Вопрос двух недель: Эксперт рассказал о слабом месте коронавируса 03:58
В Колумбии задержаны подозреваемые в организации покушения на президента 03:31
В Канаде дым от лесных пожаров накрыл столицу страны 03:16
Нобелевский лауреат назвал внешнюю политику США слишком агрессивной 03:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 июля 2021 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 19 июля 2021 года № 206 "О внесении дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 15.07.2021 № 79-00-02/18-1967-2021 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующее дополнение:

- пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:

"4.3. Обеспечить максимальный перевод работников на дистанционную (удаленную) работу, в том числе граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, в первую очередь граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, имеющих риски развития осложнений в ходе течения заболевания, и беременных женщин.

Перевод на дистанционную (удаленную) работу может не применяться при наличии у работников полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией