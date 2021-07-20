Постановление губернатора Еврейской автономной области от 19 июля 2021 года № 206 "О внесении дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 15.07.2021 № 79-00-02/18-1967-2021 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующее дополнение:

- пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:

"4.3. Обеспечить максимальный перевод работников на дистанционную (удаленную) работу, в том числе граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, в первую очередь граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, имеющих риски развития осложнений в ходе течения заболевания, и беременных женщин.

Перевод на дистанционную (удаленную) работу может не применяться при наличии у работников полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







