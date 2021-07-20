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20.07.2021 04:10
Рубрика: Общество

Эндокринолог: COVID-19 может спровоцировать воспаление щитовидной железы

Коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие подострого тиреоидита - воспаления щитовидной железы. Об этом предупредил эндокринолог Юрий Потешкин.

Фото: iStock
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По его словам, COVID-19 "в целом может повлиять на развитие тиреоидита", пишет ТАСС. Если человек чувствует боль в районе щитовидной железы или в передней части шеи, если есть тремор рук, потливость, которая не проходит даже в прохладном помещении, раздражительность - "то это должно стать сигналом, чтобы обратиться к врачу и сдать анализ крови на ТТГ", - подчеркнул Потешкин.

С таким последствием коронавируса может столкнуться каждый. При этом врач успокоил, что встречается это заболевание очень редко. По статистике, чаще болеют женщины, но это может быть связано с тем, что женщины просто внимательнее относятся к своему организму, заключил Потешкин.

Ранее сообщалось, что примерно у половины пациентов, попадающих в больницы с COVID-19, фиксируются серьезные осложнения. Об этом заявили медики, наблюдавшие за состоянием 70 тысяч британцев. Отмечается, что коронавирус поражает легкие человека, почки, сердце, кровеносные сосуды. Часто бывают нарушения в работе пищеварительной системы. SARS-CoV-2 также сказывается и на работе мозга. Многие из этих осложнений сохраняются на протяжении как минимум нескольких месяцев после выздоровления.

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