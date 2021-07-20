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20.07.2021 13:21
Рубрика: В мире

Европа перешагнула рубеж в 50 миллионов инфицированных коронавирусом

Текст: Александр Саможнев

В понедельник в Европе в первом регионе мира было зарегистрировано 50 миллионов случаев коронавируса. Еще более заразный вариант "Дельта" вызывает рекордный рост новых случаев заболевания. Каждые восемь дней добавляется миллион новых инфицированных.

Фото: Муса Салгереев/ТАСС
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По подсчетам Reuters, скачок с 25 до 50 миллионов случаев инфицирования занял всего 195 дней. Еще 350 дней потребовалось для первых 25 миллионов случаев. С начала пандемии в Европе зарегистрировано почти 1,3 миллиона летальных исходов.

Мутация "Дельта", распространившаяся на сегодняшний день в 100 странах, уже является доминирующим вариантом во всем мире. В настоящее время страны по-разному реагируют на развитие пандемии. Так, в понедельник в Великобритании, в так называемый "День свободы", вступили в силу многие послабления. А Франция вводит самые жесткие меры по борьбе с COVID в Европе. С начала августа потребуется предъявлять "паспорта здоровья". Кроме того, будет введена обязательная вакцинация медицинского персонала.

В Греции только вакцинированные люди могут сидеть в закрытых залах кинотеатров, театров и ресторанов. В Нидерландах послабления отменили всего через несколько недель после вступления в силу.

Экономика опасается введение нового локдауна. Это заметно по показателям на бирже. На европейском рынке акции упали более чем на два процента, что является самым худшим показателем за девять месяцев. Растут опасения, что мутация "Дельта", которая распространяется как лесной пожар, может сдержать восстановление экономики.

"Инвесторы крайне обеспокоены тем, что через месяц или два может произойти еще один локдаун", - отметил инвестиционный директор одной из компаний Расс Молд. По его словам, коронавирус снова быстро распространяется, и авиакомпании, рестораны и развлекательные комплексы могут не получить того сильного летнего бизнеса, на который они давно надеялись.

Фото: AP Photo
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По данным Агентства здравоохранения и продовольственной безопасности Австрии, каждый третий человек заражается во время путешествия в отпуске. Соответственно, 31,1 процента всех случаев инфицирования связано с туризмом. Порядка 4,6 процента от общего числа заражений выпадает на гостиничный бизнес и общественное питание. Это самый высокий показатель с тех пор, как этой отрасли было разрешено возобновить работу в середине мая. Практически отсутствуют инфекции на мероприятиях в сфере искусства, культуры и спорта.

В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

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