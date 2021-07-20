Фестиваль "Летчикфест"-2021 не состоится по рекомендации Роспотребнадзора

Трехдневный музыкальный фестиваль в Переяславле-Залесском переносится на лето 2022 года. Об этом сообщили сегодня организаторы "Летчикфеста".

Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, рекомендациями Роспотребнадзора и тем, что Ярославская область, как и многие регионы РФ, ввела на своей территории антиковидные ограничения. Статистика заболеваемости COVID-19 в регионе сохраняется на высоком уровне, поэтому и решили не рисковать.

В оргкомитете фестиваля также сообщили, что ранее приобретенные билеты (в 2020 году "Летчикфест" тоже не состоялся из-за пандемии) будут действительны уже в 2022 году. Причем, менеджеры намерены позаботиться о дополнительных бонусах и подарках для всех сохранивших билеты до следующего лета.

Ну, а тем, кто захочет их сдать, будет предоставлена такая возможность. О том, как это можно будет сделать, организаторы сообщат уже позже.

Кстати

Ориентировочные даты "Летчикфеста"- 2022 - 5-7 августа 2022 года.