Ford Explorer снова попал под отзыв из-за массовой неисправности в подвеске

Ford отзывает 775 000 кроссоверов Explorer предыдущего поколения U502, выпущенных в 2013-2017 годах, сервисная кампания затрагивает весь мир.

Причина отзыва: массовый дефект шарнира верхнего рычага задней подвески. Он может внезапно привести к поломке в узле пальца, что чревато потерей контроля над автомобилем и высокой вероятностью ДТП. Все автомобили будут проверены и в случае необходимости отремонтированы за счет производителя.

В США зафиксированы по меньшей мере шесть случаев травм в авариях, спровоцированных этой проблемой.

Из указанного количества 676 152 автомобиля были проданы в США и Канаде, 59 935 - в Китае, оставшиеся 38 600 - в других частях света.

Распространяется ли отзыв на Россию, станет ясно в течение нескольких дней.

Заметим, Explorer U502 был популярен и в нашей стране, даже производился на заводе Ford Sollers в Елабуге вплоть до середины 2019 года.

В 2017 и 2019 годах Ford Motor отзывала эту модель из-за трещин в рычагах задней подвески, из-за которых деталь в худшем случае могла сломаться, что угрожало полной потерей управляемости.