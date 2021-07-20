Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.07.2021 09:02
Рубрика: Легковые авто

Ford Explorer снова попал под отзыв из-за массовой неисправности в подвеске

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Ford отзывает 775 000 кроссоверов Explorer предыдущего поколения U502, выпущенных в 2013-2017 годах, сервисная кампания затрагивает весь мир.

Фото: Пресс-служба Ford.
Ford выпустил духи с ароматом бензина для облегчения перехода на электрокары

Причина отзыва: массовый дефект шарнира верхнего рычага задней подвески. Он может внезапно привести к поломке в узле пальца, что чревато потерей контроля над автомобилем и высокой вероятностью ДТП. Все автомобили будут проверены и в случае необходимости отремонтированы за счет производителя.

В США зафиксированы по меньшей мере шесть случаев травм в авариях, спровоцированных этой проблемой.

Из указанного количества 676 152 автомобиля были проданы в США и Канаде, 59 935 - в Китае, оставшиеся 38 600 - в других частях света.

Распространяется ли отзыв на Россию, станет ясно в течение нескольких дней.

Заметим, Explorer U502 был популярен и в нашей стране, даже производился на заводе Ford Sollers в Елабуге вплоть до середины 2019 года.

В 2017 и 2019 годах Ford Motor отзывала эту модель из-за трещин в рычагах задней подвески, из-за которых деталь в худшем случае могла сломаться, что угрожало полной потерей управляемости.

#Ford