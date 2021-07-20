Лукашенко осудил бесчеловечное обращение с мигрантами в Литве

На бесчеловечное отношение к мигрантам в Литве обратил внимание Александр Лукашенко, выступая 20 июля в белорусской столице на совещании по приоритетам внешней политики, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент даже сравнил условия содержания беженцев, которых задерживают при пересечении границы, с концентрационными лагерями. В этой связи он рассказал об инциденте, который на днях произошел на белорусско-литовской границе, когда группу из 26 мигрантов (преимущественно женщин и детей) принудительно, угрожая оружием, отправили на белорусскую территорию. Кстати, сюжеты об этой варварской акции были показаны на белорусских телеканалах.

Отобрали у беженцев документы, "порвали у них на глазах паспорта и растоптали", - сообщил Лукашенко. Затем вооруженные люди вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты, которые в годы оккупации посылали в атаку впереди себя мирных жителей. "Вот точно так 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили, сейчас некоторые в больнице находятся", - сообщил белорусский руководитель, уточнив, что в числе пострадавших была и беременная женщина.

"Она что, эта женщина и ее детишки, угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Нет, она бежала от войны, которую они развязали на Ближнем Востоке", - эмоционально отреагировал президент и сообщил, что как только в Ираке и других странах, даже в Турции, увидели эти кадры про инцидент с группой пострадавших мигрантов, сюда стали рваться люди с оружием. "Зачем обидели беременную женщину?" - один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане", - уточнил ситуацию белорусский лидер.

Кстати, причиной роста потоков мигрантов в европейские страны, по его оценке, стали военные действия в ряде регионов. "Они уничтожили Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна. Война до сих пор идет в Ливии и Сирии. Уничтожили Ирак - богатейшую страну. Распотрошили Афганистан. Во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей? Никакой демократии. И люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали, что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда?" - задал жесткий вопрос Лукашенко.

И если в Литве рассчитывают, что в Беларуси будут удерживать на границе вооруженных иракцев, курдов и других, то они заблуждаются, подчеркнул он. "Не думайте, я их тут держать не буду. Предупреждаю честно и откровенно. Поэтому, прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит", - пояснил свою позицию Лукашенко.

Более того, он убежден, что потоки нелегальных мигрантов продолжат прибывать в Европу: "То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить таких вот обиженных людей". И в таком случае последствия, по его мнению, могут быть весьма серьезными. "Если такой человек, прошедший через войну, туда попадет с оружием, не факт, что он будет защищать только беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана. Вы знаете, что там будет твориться. Мы это видим на примере западных государств, и видим, как они на это реагируют", - сказал белорусский лидер и напомнил, что именно они "каждые полвека подкидывали проблемы - то одну войну, то другую".