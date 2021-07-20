Лукашенко поручил обратить внимание на кадровый состав дипмиссий

Серьезнейшим образом подойти к вопросу кадрового комплектования дипломатических миссий в Европе поручил Александр Лукашенко, выступая во вторник, 20 июля, на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, сообщает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к премьер-министру и главе администрации, президент поставил вопрос о целесообразности содержать в европейских странах "кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству", - считает он.

В этой связи глава государства сделал особый акцент на миссии дипломатов, которые, по его словам, должны работать в интересах народа и страны. "Министр меня постоянно при назначении убеждает, что здесь работают лучшие. У меня тогда возникает вопрос: так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, президентом, лицом которого вы являетесь там, и который вас туда направляет. Или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность", - поставил вопрос ребром глава государства.