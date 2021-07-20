МИД РФ зафиксировал готовность талибов к компромиссу в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) готово к политическому компромиссу в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По словам дипломата, талибы изменились вместе с миром. "За 20 с лишним лет основная часть руководства, конечно, "наелась войны" вдоволь и понимает, что надо искать политические выходы из сложившегося тупика"", - отметил Кабулов. При этом речь идет о старших поколениях движения.

Спецпредставитель президента РФ пояснил, что об этих настроениях талибов говорят не только слова, но намерения, которые выражаются в разных формах. Они готовы к политическому компромиссу, но, с их точки зрения, этот компромисс должен быть достойно преподнесен.

Между тем "Талибан" занял важнейшие пограничные переходы, контролирует большую часть территории страны. Власти Афганистана и талибы не смогли договориться о прекращении огня. При этом стороны решили продолжать мирные переговоры на высоком уровне, а также согласились защищать гражданскую инфраструктуру и не допускать гибели мирного населения.