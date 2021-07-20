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20.07.2021 12:09
Рубрика: Экономика

Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах

Текст: Алексей Любовецкий

Реализация новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) не скажется на ассортименте товаров в магазинах, сообщили "РГ" в Минприроды.

Утилизация упаковки прибавит к цене товара не больше 1,5%

"Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства", - отметили в ведомстве.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что подготовленный Минприроды проект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки может с "большей долей вероятности" привести к пустым полкам в магазинах и сокращению ассортимента в интернет-магазинах. Об этом сообщал РБК.

Концепция РОП была утверждена в конце 2020 года. Она направлена на уменьшение количества отходов в стране и наращивание объемов переработки. В апреле вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту реализации концепции.

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