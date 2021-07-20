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20.07.2021 03:05
Рубрика: В мире

Нобелевский лауреат назвал внешнюю политику США слишком агрессивной

Бывший глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи заявил, что Вашингтон в рамках своей внешней политики слишком часто прибегает к жестким мерам. В качестве примера он привел жуткие войны в Ираке и Вьетнаме. При этом Соединенные Штаты так гордятся своей любовью к свободе и справедливости.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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"Разрыв между тем, как Америка себя представляет, и тем, какую внешнюю политику она проводит, усиливает неоднозначное восприятие США в арабских и остальных странах мира", - поделился своим мнением эль-Барадеи (цитата по РИА Новости). Он добавил, что Вашингтон может изменить ситуацию к лучшему, если будет использовать более беспристрастный подход к отношениям с другими государствами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешняя политика США напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся того, кто сидит в пруду с палкой. А на самом деле это было его собственное отражение в воде.

Захарова посоветовала вашингтонским идеологам прочитать это произведение. "Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", - добавила дипломат, комментируя высказывание главы госдепа США Энтони Блинкена, который заявил, что "если Россия продолжит нападать на Америку, мы будем отвечать".

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