Нобелевский лауреат назвал внешнюю политику США слишком агрессивной

Бывший глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи заявил, что Вашингтон в рамках своей внешней политики слишком часто прибегает к жестким мерам. В качестве примера он привел жуткие войны в Ираке и Вьетнаме. При этом Соединенные Штаты так гордятся своей любовью к свободе и справедливости.

"Разрыв между тем, как Америка себя представляет, и тем, какую внешнюю политику она проводит, усиливает неоднозначное восприятие США в арабских и остальных странах мира", - поделился своим мнением эль-Барадеи (цитата по РИА Новости). Он добавил, что Вашингтон может изменить ситуацию к лучшему, если будет использовать более беспристрастный подход к отношениям с другими государствами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешняя политика США напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся того, кто сидит в пруду с палкой. А на самом деле это было его собственное отражение в воде.

Захарова посоветовала вашингтонским идеологам прочитать это произведение. "Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", - добавила дипломат, комментируя высказывание главы госдепа США Энтони Блинкена, который заявил, что "если Россия продолжит нападать на Америку, мы будем отвечать".