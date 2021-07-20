ОАК разработает морскую и беспилотную версии истребителя Checkmate

Объединенная авиастроительная корпорация работает над двумя модификациями нового однодвигательного истребителя Checkmate, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь во время презентации на авиасалоне МАКС-2021.

Как сообщил Слюсарь, в перспективе будет разработана морская версия самолета, а также в презентации было сказано, что создается еще и беспилотная версия.

"Создается беспилотная версия самолета", - передает ТАСС сделанное во время презентации заявление.

Слюсарь отметил, что новинка вызовет интерес у потенциальных заказчиков, включая российские Воздушно-космические силы.

Легкий тактический истребитель Checkmate показали в первый день работы авиасалона МАКС-2021.

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что Checkmate составит конкуренцию ряду моделей, которые выпускаются другими странами. Checkmate сможет развивать сверхзвуковую скорость и будет малозаметным для радиолокационного оборудования.