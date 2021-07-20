Обновленный Porsche Macan сделал ставку на мощность и салон

Компания Porsche представила обновлённый Macan. Его дизайн почти не отличается от того, который разработали ещё в 2014 году, но это не главный козырь кроссовера из Штутгарта.

Если говорит о внешности, то обновлённый Macan получил почти незаметно пересмотренные бамперы (другая форма воздухозаборников, решётки радиатора, расположение светоотражателей). Светодиодные фары с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System (PDLS) и наружные зеркала заднего вида Sport Design теперь входят в стандартную комплектацию всех моделей.

Один из главных пунктов обновления - моторная гамма, представители которой стали заметно мощнее. Двигатель V6 2,9 литра топового Macan GTS, заменившего Macan Turbo, после модернизации прибавил 60 л.с. и выдаёт 440 "лошадей". С опциональным пакетом Sport Chrono кроссовер может разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, максимальная скорость составляет 272 км/ч.

Эта же битурбированная "шестёрка" устанавливается на младшую версию Macan S, но в дефорсированном до 380 л.с. варианте. Это больше, чем у предшественника на 26 л.с. С места до "сотни" разгон у автомобиля занимает 4,6 секунды, "максималка" - 259 км/ч.

Базовым мотором для обновлённого Porsche Macan осталась бензиновая "турбочетвёрка" мощностью 265 л.с., которая в ходе модернизации прибавила 14 л.с. Это самая медленная версия кроссовера: 6,2 секунды до 100 км/ч, максимальная скорость составляет 232 км/ч.

Фото: Пресс-служба Porsche.

Все двигатели без исключения работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, система полного привода также положена Porsche Macan во всех версиях по умолчанию.

Porsche Macan GTS в базовой комплектации обзавёлся пневматической подвеской (- 10 мм от стандартного клиренса), которая жёстче, чем у предшественника спереди на 10% и на 15% сзади. Опциональный пакет GTS включает в себя 21-дюймовые колёсные диски со спортивными шинами, продвинутую систему векторизации крутящего момента Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) и пакет Sport Chrono.

Кроме этого Porsche Macan получил обновлённый салон, который вдохновлён Taycan: с тоннеля исчезли физические клавиши - их заменили сенсорной панелью с обратной тактильной связью, рычаг трансмиссии стал заметно компактнее. Аналоговые часы теперь являются частью стандартного оснащения.

Для топ-версии в рамках пакета GTS Sport Package предлагаются спортивные сиденья с электрорегулировкой по 18 направлениями и уникальной обивкой с контрастной прострочкой зелёного цвета Python Green, карбоновые вставки.

В России обновлённый Porsche Macan появится: кроссовер уже анонсирован на сайте марки, цены объявят в ближайшее время. Стоимость дореформенного Macan - от 4 650 000 рублей.