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20.07.2021 15:21
Рубрика: Digital

Открылась запись на обучение IT-профессиям при финансовой поддержке государства

Текст: Иван Черноусов
Открылась запись на обучение IT-профессиям при финансовой поддержке государства. Получить образование смогут россияне старше 16 лет, имеющие образование не ниже средне профессионального. Половину стоимости обучения компенсирует государство, сообщается в пресс-релизе Минцифры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прямо сейчас на сайте проекта открыта запись на программы, обучение по которым начнется уже в августе. Студентов научат программированию, они получат знания в области больших данных, веб-аналитики, разработки мобильных приложений и IT-продуктов, а также других перспективных направлений.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сегодня специалисты из разных областей видят востребованность цифровых компетенций и хотят попробовать себя в IT-сфере, изучить новые технологии. "Для таких граждан в этом году стартовала программа компенсации половины затрат на обучение в образовательных учреждениях и крупных компаниях. Это один из инструментов, с помощью которого мы сможем решить вопрос дефицита кадров. Напомним, что государство также ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям, тем самым расширяя возможность получения основного образования по востребованному направлению", - добавил Чернышенко.

В рамках проекта образовательные организации открыли запись на направления: "Разработка мобильных приложений", "Java-разработчик", "Промышленная разработка приложений на JavaScript", "Бизнес аналитик в IT", "Product manager мобильного приложения", "Тестирование ПО на Java и Python", "1С-разработчик", "Веб-аналитика", "Linux и инструменты DevOps" и другие программы по востребованным IT-профессиям.

"Проект состоит из курсов, которые чаще всего выбирает молодая аудитория для развития в IT-сфере. Пройти обучение можно в таких компаниях как Нетология, GeekBrains, СберУниверситет, Университет Иннополис и еще более 20 других организаций, которые успешно прошли отбор первой волны", - рассказала Татьяна Трубникова, директор департамента координации программ и проектов Минцифры.

Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором.

Digital Технологии Экономика Работа Занятость Правительство Минцифры

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