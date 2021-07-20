Педро Кастильо официально признан победителем президентских выборов в Перу

Национальное избирательное жюри Перу, наконец, подвело окончательные итоги президентских выборов. Спустя полтора месяца после дня голосования оно объявило победителем Педро Кастильо, кандидата от левой партии "Свободное Перу".

После подсчета бюллетеней и многочисленных проверок оказалось, что он набрал 50,126 процента голосов граждан, пришедших 6 июня на избирательные участки. Его поддержали 8 836 380 перуанцев в то время, как за его соперника Кейко Фухимори, лидера партии "Народная сила", проголосовали 8 792 117 человек (учтены только действительные бюллетени). Разница составила всего 44 тысячи голосов.

В течение последних шести недель Фухимори пыталась обжаловать результаты выборов, но все ее обращения были отклонены. И после объявления окончательных итогов голосования она признала свое поражение. "Сегодня я объявляю, что, выполняя свои обязательства перед всеми перуанцами ... перед международным сообществом, я намерена признать результаты выборов, потому что этого требуют закон и конституция, которые я поклялась защищать", - заявила политик, добавив, что все еще считает, что у нее украли тысячи голосов. Это поражение в борьбе за президентское кресло стало для Фухимори уже третьим, каждый раз ей не хватало для победы буквально нескольких процентов и даже десятых процента голосов.

Кастильо тем временем пообещал построить в Перу более справедливое, суверенное, достойное и гуманное общество. "Прошу ваших усилий и самопожертвования, давайте разделим эту борьбу, эти усилия", - обратился он к своим сторонникам. Избранный президент также призвал оппозицию к сотрудничеству. По его словам, необходимо создать правительство для всех перуанцев без какой-либо дискриминации. Одним же из приоритетов нового кабмина станет борьба с коррупцией, заверил Кастильо.

Как ожидается, присягу он принесет 28 июля, в день 200-летия независимости Перу.