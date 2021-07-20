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20.07.2021 11:56
Рубрика: В мире

Педро Кастильо официально признан победителем президентских выборов в Перу

Текст: Юрий Когалов
Национальное избирательное жюри Перу, наконец, подвело окончательные итоги президентских выборов. Спустя полтора месяца после дня голосования оно объявило победителем Педро Кастильо, кандидата от левой партии "Свободное Перу".
Фото: Jose Carlos ANGULO / AFP Фото: Jose Carlos ANGULO / AFP
Фото: Jose Carlos ANGULO / AFP

После подсчета бюллетеней и многочисленных проверок оказалось, что он набрал 50,126 процента голосов граждан, пришедших 6 июня на избирательные участки. Его поддержали 8 836 380 перуанцев в то время, как за его соперника Кейко Фухимори, лидера партии "Народная сила", проголосовали 8 792 117 человек (учтены только действительные бюллетени). Разница составила всего 44 тысячи голосов.

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В течение последних шести недель Фухимори пыталась обжаловать результаты выборов, но все ее обращения были отклонены. И после объявления окончательных итогов голосования она признала свое поражение. "Сегодня я объявляю, что, выполняя свои обязательства перед всеми перуанцами ... перед международным сообществом, я намерена признать результаты выборов, потому что этого требуют закон и конституция, которые я поклялась защищать", - заявила политик, добавив, что все еще считает, что у нее украли тысячи голосов. Это поражение в борьбе за президентское кресло стало для Фухимори уже третьим, каждый раз ей не хватало для победы буквально нескольких процентов и даже десятых процента голосов.

Кастильо тем временем пообещал построить в Перу более справедливое, суверенное, достойное и гуманное общество. "Прошу ваших усилий и самопожертвования, давайте разделим эту борьбу, эти усилия", - обратился он к своим сторонникам. Избранный президент также призвал оппозицию к сотрудничеству. По его словам, необходимо создать правительство для всех перуанцев без какой-либо дискриминации. Одним же из приоритетов нового кабмина станет борьба с коррупцией, заверил Кастильо.

Как ожидается, присягу он принесет 28 июля, в день 200-летия независимости Перу.

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