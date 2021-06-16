Фухимори снова упустила кресло президента Перу

Как оказалось, его поддержали 8 835 579 избирателей, в то время как Фухимори - 8 791 521. Разрыв составил лишь 0,25 процента голосов (50,125 против 48,875). Практически с таким же результатом дочь диктатора Альберто Фухимори, отбывающего длительный срок в перуанской тюрьме, уступила Педро Пабло Кучински во втором туре выборов 2016 года. В первый раз, когда она принимала участие в президентских выборах (в 2011 году), Фухимори отстала от своего соперника Ольянте Умалы на три процента.

Победу Кастильо уже признали различные политические деятели как внутри страны, так и за рубежом, в том числе временно исполняющий обязанности президента Перу Фернандо Сагасти.

"Новое время началось. Миллионы перуанцев встали на защиту своего достоинства и справедливости. Спасибо народам всего Перу, которые оказали мне свое доверие. Мое правительство будет в долгу перед всеми гражданами", - заявил Кастильо, узнав об окончательных результатах подсчета голосов. Впрочем, победителем он себя назвал еще неделю назад.

Фухимори, конечно, пытается оспорить результаты голосования, но шансов, что Национальное избирательное жюри пойдет на это, крайне мало. Сама же Фухимори может снова оказаться в тюрьме. Ее подозревают в коррупции и отмывании денег.