Посмотрите на очень тесный салон нового кроссовера Hyundai Casper

Блогеру Пак Сон Хуну удалось заглянуть в салон Hyundai Casper (AX1) - самого компактного кроссовера корейского автопроизводителя. В автомобиле с условным комфортом разместятся только четверо.

Передняя панель Hyundai Casper накрыта чехлом, поэтому каким будет торпедо и центральная консоль, пока неизвестно. Зато можно рассмотреть подлокотник, похожий на те, которые есть у кресел в кинотеатрах.

Места на заднем ряду очень мало, это касается и ширины, и области ног. Обратите внимание, что автомобиль оборудован только двумя ремнями безопасности, поэтому посадочная формула, скорее всего, будет "2+2", что неудивительно, так как габариты автомобиля, по предварительной информации, следующие: длина - 3595 мм, ширина - 1595 мм, высота - 1575 мм. С другой стороны, такие ширина и длина у пятиместного Kia Picanto.

Ещё одна интересная особенность, показанная Пак Сон Хуном крупным планом, - размерность колёс: 205/45 R17.

Ранее сообщалось, что Hyundai Casper предназначен для Индии, а также появится в Европе и на родине бренда, причём в Южной Корее "паркетник" может получить электрический привод.

Ожидается, что моторную гамму Casper разделит с Kia Picanto/Morning и Hyundai i10, которая включает в себя "атмосферники" 1.0 и 1.2 литра, но 17-дюймовые колёса определённо нуждаются в большей мощности, чем могут предоставит безнаддувные агрегаты, поэтому можно рассчитывать, что у Casper всё-таки появится версия с 1.0 T-GDi.

Премьера новинки должна состояться в ближайшие месяцы.