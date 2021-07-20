Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе

Посольство России в США предостерегло Соединенные Штаты от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter.

Дипломаты напомнили пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Короткое время полета таких ракет практически не оставляет времени для принятия решений и увеличивает вероятность непреднамеренного конфликта, подчеркивается в сообщении.

Так в посольстве отреагировали на брифинг Джона Кирби. Во время общения с журналистами представитель минобороны США прокомментировал испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", назвав их "дестабилизирующими".

В понедельник Минобороы РФ сообщило, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по наземной цели, которая была расположена на побережье Баренцева моря. Скорость полета составила семь Махов, а дальность стрельбы была свыше 350 километров. По данным объективного контроля, "Циркон" прямым попаданием успешно поразил цель.