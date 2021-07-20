Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предложила обязать работодателей индексировать зарплату каждый год, поскольку цены на товары и услуги растут. Об этом говорится в заключении "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".

В документе предлагается предусмотреть увеличение соотношений величины прожиточного минимума, медианного среднедушевого дохода, МРОТ и медианной заработной платы каждый год. Помимо этого РТК намеревается обязать работодателей, вне зависимости от формы организации, каждый год индексировать зарплату для всех категорий сотрудников.

Также в план предлагается включить ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров, как и для неработающих - не ниже уровня инфляции за предыдущий год. В комиссии, как передает агентство "Прайм", выразили беспокойство по поводу того, что страховая пенсия снизилась до 30% утраченного заработка, а покупательская способность падает из-за роста цен.

Кроме того, в документе предлагается уравнять минимальный размер пособия по безработице с прожиточным минимумом и пересмотреть налоговую нагрузку на физлиц.