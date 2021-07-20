Новости

Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20:58
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20:50
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20:26
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20:23
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20:09
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 19:36
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 19:27
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 19:25
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 19:14
Путин: Экономические отношения РФ и Азербайджана активно восстанавливаются 19:14
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 19:10
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 19:04
Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников 19:02
В Петербурге переболевшие COVID-19 пройдут углубленную диспансеризацию 18:56
Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет 18:42
Прокурор области проконтролирует расследование ЧП во время сплава под Магаданом 18:39
Профсоюзы предложили уравнять пособие по безработице и прожиточный минимум 18:27
Строителям выгоднее работать в госкомпаниях 17:58
Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса 17:43
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке 17:43
Роспотребнадзор высказался об идее обязательной вакцинации в Петербурге 17:38
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 17:31
Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году 17:15
Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ 17:08
Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 20:09
Рубрика: Экономика

Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату

Текст: Евгения Думанская

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предложила обязать работодателей индексировать зарплату каждый год, поскольку цены на товары и услуги растут. Об этом говорится в заключении "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".

Фото: iStock
Эксперты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на смартфоны осенью

В документе предлагается предусмотреть увеличение соотношений величины прожиточного минимума, медианного среднедушевого дохода, МРОТ и медианной заработной платы каждый год. Помимо этого РТК намеревается обязать работодателей, вне зависимости от формы организации, каждый год индексировать зарплату для всех категорий сотрудников.

Также в план предлагается включить ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров, как и для неработающих - не ниже уровня инфляции за предыдущий год. В комиссии, как передает агентство "Прайм", выразили беспокойство по поводу того, что страховая пенсия снизилась до 30% утраченного заработка, а покупательская способность падает из-за роста цен.

Кроме того, в документе предлагается уравнять минимальный размер пособия по безработице с прожиточным минимумом и пересмотреть налоговую нагрузку на физлиц.

Экономика Работа Зарплата Экономика Пенсии и пособия

Главное сегодня

Путин анонсировал скорый выход российского самолета МС-21 на трассы
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае