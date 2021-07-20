Пушков: США пора перестать изображать из себя оскорбленную невинность

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, сделанное после пуска российской ракеты "Циркон". Представитель минобороны США назвал испытания "дестабилизирующими" и предложил спросить у Владимира Путина, "почему он выбрал такой путь".

По словам Пушкова, США прекрасно знают, почему у России появились новейшие системы вооружений, а Вашингтону "пора перестать изображать из себя оскорбленную невинность".

В своем Telegram-канале российский сенатор напомнил о целенаправленном приближении НАТО к границам РФ, курсе на военное освоение территории Украины, о переброске американских войск в соседние с Россией страны, размещении в них американской системы ПРО. Упомянул Пушков про выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и еще о введении 75 различных санкций.

"Кирби об всем этом в курсе? Тогда пусть обратит свой вопрос к самим США", - заключил Пушков.

В понедельник Минобороы РФ сообщило, что фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по наземной цели, которая была расположена на побережье Баренцева моря. Скорость полета составила семь Махов, а дальность стрельбы была свыше 350 километров. По данным объективного контроля, "Циркон" прямым попаданием успешно поразил цель.