Более 74% тверичан одобряют использование атомной энергетики

74,5% жителей Тверской области одобряют использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения страны электроэнергией. В городе расположения Калининской АЭС - Удомле этот показатель еще выше и составляет 98%. Такие итоги социологического опроса населения региона представила исследовательская компания "ЭлаНКом".

В общей сложности в опросе приняли участие более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Это жители Твери и городов Тверской области - Удомли, Ржева, Кимр, Торжка и Вышнего Волочка. Социологи изучали восприятие жителями атомной отрасли и их отношение к деятельности Калининской АЭС. Эти данные помогают атомщикам оценить эффективность взаимодействия с населением и руководством региона, а также обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие территории присутствия.

Большинство (65,4%) жителей Тверской области считают, что наличие атомной электростанции является преимуществом области по сравнению с соседними регионами. В случае с пристанционным городом с этим утверждением согласны 90,3% опрошенных.

По мнению социологов, полученные данные свидетельствуют о стабильно благоприятном отношении населения Тверской области к использованию атомной энергетики на протяжении последних лет.