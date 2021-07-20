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20.07.2021 16:35
Рубрика: Экономика

В Москве появятся станции метро "Сосенки", "Десна" и "Крымская"

Текст: Ирина Огилько

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил наименования ряда строящихся линий и станций метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Так, линия метро, которая пройдет от станции МЦК "Крымская" до города Троицка, получила наименование "Троицкая". Помимо этого, наименования получили девять будущих станций Троицкой линии: "Крымская" расположена вблизи примыкания улицы Свержевского к Севастопольскому проспекту, пересадочная на одноименную станцию МЦК; "Академическая", расположенная вдоль улицы Дмитрия Ульянова вблизи примыкания к ней Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября. Станция "Вавиловская" расположена вдоль Ленинского проспекта вблизи примыкания к нему улиц Строителей и Панферова, "Тютчевская" - на территории поселения Мосрентген вдоль внешней стороны 42-го километра МКАД, "Бачуринская" - на территории административно-делового центра "Коммунарка".

"Сосенки" - в поселении Сосенское вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему проектируемого проезда № 7032, "Ракитки" - в поселении Десеновское вдоль Калужского шоссе вблизи СНТ "Ракитки" и "Десна" - в поселении Десеновское вдоль Нововатутинского проспекта вблизи пересечения с 3-й Нововатутинской улицей.

"Строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро, расположенной на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, присвоено наименование "Яхромская" (проектное название "Улица 800-летия Москвы"). Недалеко от станции в Дмитровском районе находится одноименная улица, получившая свое название в 1964 году по подмосковному городу Яхрома", - говорится в сообщении.

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