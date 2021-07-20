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20.07.2021 10:54
Рубрика: Культура

В Подмосковье прошел open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей"

Текст: Северьян Цагарейшвили
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, крупный проект Московской областной филармонии и музея "Новый Иерусалим" - фестиваль "Лето. Музыка. Музей" - прошел по полной программе, представив восемь концертов open-air. Завершило его выступление Госоркестра им. Е.Ф. Светланова под управлением худрука фестиваля Василия Петренко.
Фото: Московской областной филармонией/Евгений Евтюхов Фото: Московской областной филармонией/Евгений Евтюхов
Фото: Московской областной филармонией/Евгений Евтюхов

Программа этого года была посвящена 50-летию со дня смерти Игоря Стравинского. Открывала программу фестиваля его "Жар-птица" в исполнении Госоркестра Светланова и Василия Петренко, а завершала одна из самых передовых партитур XX века - "Весна священная".

Фото: kinopoisk.ru
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Программу финала открыла симфоническая поэма Рахманинова "Остров мертвых", созданная под влиянием черно-белой репродукции картины швейцарского живописца Арнольда Беклина. Изображенный им остров, окруженный угрюмыми скалами, - темный загробный мир, куда лодка Харона везет потерянные души, - произвел когда-то огромное впечатление на композитора. Так родился шедевр русской оркестровой живописи, в котором Василию Петренко удалось выявить целую гамму колористических контрастов: от мерных "накатов" струнных, символизирующих морские волны, куда "вплетаются" мотивы мрачного средневекового хорала Dies Irae ("День гнева"), до бури кульминационных tutti, полных трагической энергетики и ужаса смерти.

После "Острова мертвых" публика услышала "Семь песен последних лет" - вокальный цикл Густава Малера, в котором солировала знаменитая оперная певица Альбина Шагимуратова. Вокальная лирика австрийского композитора требует от исполнителя ювелирного стилистического мастерства и внимания к слову, и Шагимуратова, прославившаяся виртуозным исполнением колоратурных партий, в этот раз показала себя мастером драматической интонации. Каждый номер был огранен до совершенства: открывающая цикл гротескно-взвинченная "Зоря" - стилизация под народную песню, прозвучала с захватывающим драматическим нервом, а рафинированная фразировка, ровность вокальной линии и чистота pianoв философски-элегических номерах насытили малеровскую звукопись особым обаянием.

Наконец, "Весна священная" - звуковое полотно, изменившее прежние представления об органике ритма, - под началом Василия Петренко звучала с особенной, первобытно-архаической энергетикой, с филигранной в своей точности ритмической пульсацией, с предельно четкой артикуляцией звука. Открываясь картиной спокойного пробуждения природы, музыка эволюционировала в гипнотический вихрь языческого танца и обрывалась в пропасть жутким финальным аккордом - зловещим завершением обряда жертвоприношения.

Прямая речь

Василий Петренко, худрук фестиваля "Лето. Музыка. Музей":

- Мы проводим фестиваль уже в четвертый раз и по традиции придерживаемся open-air формата. Это совершенно особенный формат. Когда музыка звучит в здании, вы слышите отражение звука от всех стен - на воздухе такого не случается. Зато добавляется антураж: особенно когда вы видите природу, архитектурные объекты, слышите пение птиц. Когда мы слушаем музыку, визуальная часть является не менее важной составляющей, чем звуковая. Наш фестиваль во многом помогает слушателям по-новому воспринять даже знакомую музыку.

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