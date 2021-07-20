В Рыбинске устроят соревнования бурлаков

В Рыбинске 7 августа, в день 950-летия города, состоится фестиваль-реконструкция "Бурлаки вдоль Волги".

В администрации города сообщили, что принять в нем участие могут все желающие. Для этого надо просто собрать команду и подать заявку организаторам. Мероприятие будет проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Задача будущих "бурлаков" - протащить по Волге у Дворца спорта "Полет" груженый ял на 150 метров. Победит команда, которой удастся это сделать быстрее других.

- Чтобы погружение в атмосферу исторической игры было полным, мы переоденем участников в робы бурлаков. Купец подпишет с каждой командой договор. После испытания артель получит вознаграждение. Как и положено, накормим работников ухой, расстегаями, напоим квасом. Никто из участников не уйдет без подарков, - рассказала директор ДК "Волжский" Любовь Глухова.

По ее словам, желание поучаствовать в исторической игре изъявили уже восемь команд. Кроме того, организаторы ожидают приезда двух иностранных артелей - студентов из вузов Иванова и Москвы.

Кстати

В прошлом купеческий и торговый город, Рыбинск называют столицей бурлаков. Накануне 950-летия города здесь соответствующим образом украсили даже стены. Так, масштабное граффити "Бурлаки на Волге" - копия одноименной картины художника Ильи Репина - появилось на здании Рыбинского водоканала на Волжской набережной, 10.