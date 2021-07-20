На Чукотке построят дома для пострадавших от паводка

Для жителей чукотских сел Ваеги и Марково, лишившихся жилья во время июньского паводка, построят новые дома. Власти Анадырского района сейчас выбирают участки для будущего строительства и ищут подрядчиков, сообщила пресс-служба правительства округа.

Предполагается, что в Ваегах появятся два 12-квартирных и 18 индивидуальных домов, еще 16 построят в Маркове.

"В Ваегах в зону подтопления попали 47 домов и почти все придомовые территории. По оценке комиссий, ущерб жилищному фонду составил два миллиона рублей. В Маркове затопило 30 домов и восемь придомовых территорий, ущерб - почти четыре миллиона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавшим жителям уже начали выплачивать компенсации. Деньги получат 77 семей. На эти цели власти выделили около семи миллионов рублей.

Напомним, в начале июня из-за активного таяния снега вышли из берегов реки Майн и Анадырь. В Маркове и Ваегах подтопило дома и дороги, а также взлетно-посадочную полосу. Из-за наводнения пришлось даже отключить дизельную электростанцию.