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20.07.2021 18:39
Рубрика: Происшествия

Прокурор области проконтролирует расследование ЧП во время сплава под Магаданом

Текст: Дарья Гаврилова (Магадан)

Под личным контролем прокурора Магаданской области находится проверка гибели туристки из Уфы и жителя Магадана.

Фото: Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ
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Напомним детали этой трагедии: 16 июля 2021 года во время сплава туристической группы на пересечении рек Малтан и Хета в 38 км от поселка Атка Хасынского городского округа опрокинулась одной из лодок. В результате погибла туристка из Уфы.

В этот же день в акватории бухты Гертнера рядом с надувной лодкой было обнаружено тело жителя областного центра. По предварительным сведениям мужчина утонул.

СК России по Магаданской области проводит процессуальные проверки.

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