Прокурор области проконтролирует расследование ЧП во время сплава под Магаданом

Под личным контролем прокурора Магаданской области находится проверка гибели туристки из Уфы и жителя Магадана.

Напомним детали этой трагедии: 16 июля 2021 года во время сплава туристической группы на пересечении рек Малтан и Хета в 38 км от поселка Атка Хасынского городского округа опрокинулась одной из лодок. В результате погибла туристка из Уфы.

В этот же день в акватории бухты Гертнера рядом с надувной лодкой было обнаружено тело жителя областного центра. По предварительным сведениям мужчина утонул.

СК России по Магаданской области проводит процессуальные проверки.