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20.07.2021 11:57
Рубрика: Происшествия

Прокуроры начали проверку ситуации с COVID-19 в детских садах на Чукотке

Текст: Дина Непомнящая

Проверку сообщений о выявлении случаев коронавирусной инфекции в детских садах "Сказка" города Билибино и "Кораблик" поселка Провидения начали прокуроры Чукотского автономного округа.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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"Всего заболевание выявлено у 11 человек, в том числе у девяти детей. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Будет дана оценка действиям сотрудников садиков по обеспечению соблюдения санитарных требований при нахождении детей в дошкольных учреждениях.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки детский сад в поселке Провидения полностью закрылся на карантин до 1 августа, а в Билибино до 29 августа не работают две группы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Пандемия коронавируса COVID-19

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