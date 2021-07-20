Прокуроры начали проверку ситуации с COVID-19 в детских садах на Чукотке

Проверку сообщений о выявлении случаев коронавирусной инфекции в детских садах "Сказка" города Билибино и "Кораблик" поселка Провидения начали прокуроры Чукотского автономного округа.

"Всего заболевание выявлено у 11 человек, в том числе у девяти детей. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Будет дана оценка действиям сотрудников садиков по обеспечению соблюдения санитарных требований при нахождении детей в дошкольных учреждениях.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки детский сад в поселке Провидения полностью закрылся на карантин до 1 августа, а в Билибино до 29 августа не работают две группы.