В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за пожара

В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за крупного лесного пожара.

Огонь, спровоцированный грозами, охватил территорию более чем в 2,8 тысячи гектаров.

- Горит смешанный лес в тайге, но в основном горельники (поврежденные ранее пожаром лесные участки), - рассказал РИА Новости глава отдела ГО и ЧС района Александр Крутов.

Он добавил, что угрозы для населенных пунктов нет.

Тем временем район окутан дымом из-за пожаров, бушующих на в Якутии. Жителям рекомендовали не открывать окна и носить защитные маски.