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20.07.2021 10:43

АО "Транснефть - Западная Сибирь" заменило участки линии электропередачи нефтепровода в Новосибирской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило замену линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ на территории Татарского и Чановского районов Новосибирской области.

Работы проводились в рамках реализации программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции производственных объектов предприятия на 2021 год. Цель модернизации основного и вспомогательного оборудования ЛЭП 10 кВ - повышение надежности электроснабжения объектов линейной части магистрального нефтепровода Омск - Иркутск.

Было проведено техническое перевооружение ВЛ общей протяженностью более 6 километров, в том числе проведена замена опор, траверс, изоляторов, проводов.

Специалисты использовали специальный сталеалюминевый провод, среди преимуществ которого - срок эксплуатации более сорока лет и возможность применения при различных климатических условиях. Все оборудование и материалы, применяемые при обновлении объекта, сертифицированы и разрешены к применению Ростехнадзором.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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