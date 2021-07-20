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20.07.2021 13:46
Рубрика: Власть

ВДВ пополнили более 6 тысяч новобранцев

Текст: Юрий Гаврилов

В‌ ‌ходе‌ ‌весеннего‌ ‌призыва‌ ‌в‌ ‌соединения‌ ‌и‌ ‌‌части‌ ‌Воздушно-десантных‌ войск‌ ‌направили ‌более‌ ‌6 тысяч призывников ‌‌из‌ ‌69‌ ‌российских регионов‌. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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Там уточнили, что свыше ‌1300‌ ‌новобранцев‌ ‌пройдут‌ ‌подготовку‌ ‌в 242-м‌ ‌учебном‌ ‌центре‌ ВДВ в Омске. ‌После учебы там выпускники получат‌ ‌свидетельства‌ наводчика - оператора ‌ ‌или механика - водителя БМД-2,‌ ‌ БМД-4М,‌ ‌ БМП-2, специалиста‌ ‌ связи,‌ ‌артиллерии‌ либо другой ‌воинской профессии, востребованной ‌в‌ ‌Воздушно-десантных‌ ‌войсках.‌

"Часть‌ ‌призывников‌ ‌прошли‌ ‌подготовку‌ ‌в‌ ‌Центральной‌ ‌базе‌ ‌ воздушно-десантной‌ ‌техники‌ ‌и‌ ‌имущества‌ ‌в‌ ‌г.‌ ‌Коломне‌ ‌Московской‌ ‌области,‌ ‌после‌ ‌окончания‌ ‌обучения‌ ‌в‌ ‌которой‌ ‌были‌ ‌направлены‌ ‌в‌ ‌войска‌ ‌на‌ ‌должности‌ ‌специалистов‌ ‌по‌ ‌ремонту‌ ‌и‌ ‌обслуживанию‌ ‌парашютных‌ ‌приборов‌ ‌и‌ ‌парашютных‌ систем", - сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что в числе новобранцев ВДВ оказались ‌более‌ ‌500‌ ‌призывников, ‌подготовленых ‌ ‌в‌ ‌ДОСААФ‌ ‌ России‌ ‌по‌ ‌специальности‌ ‌"водитель‌ ‌транспортного‌ ‌средства"‌ ‌с‌ ‌категорией‌ ‌"С". А ‌также‌ ‌свыше ‌250‌ ‌водителей‌ ‌категории‌ ‌"С",‌ ‌прошедших‌ ‌подготовку ‌в‌ ‌других‌ ‌учебных‌ ‌учреждениях. Еще около сотни молодых десантников освоили до армии ‌другиме ‌специальности,‌ ‌необходимые ‌в‌ ‌войсках.‌ ‌

Сообщается, что все ‌новобранцы весны-2021 ‌в‌ ‌частях‌ ‌ВДВ в‌ ‌течение‌ ‌14‌ ‌дней‌ ‌проходили ежедневную‌ ‌трехразовую‌ ‌термометрию.‌ ‌Для них также организовали ‌углубленный медицинский осмотр‌ и психологическое‌ ‌обследование.‌

Армия Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-десантные войска (ВДВ) Правительство Минобороны Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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