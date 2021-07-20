Колокольцев освободил от должности начальника ставропольского главка МВД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение освободить от занимаемой должности начальника ГУМВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, это решение было принято по результатам специальной операции, которая проводилась на Ставрополье сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления "М" ФСБ России.

Ранее сообщалось, что утром 20 июля на Ставрополье был задержан начальник Госавтоинспекции региона Алексей Сафонов. Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило на него уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в составе организованной группы.