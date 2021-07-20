Колокольцев освободил от должности начальника ставропольского главка МВД

Новости

Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году 17:15
Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ 17:08
Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам 17:06
В России начали испытывать радиофармпрепарат от рака на поздней стадии 17:00
Надежда Михалкова снимает сериал о представительнице династии кинематографистов 16:44
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКС-2021 16:39
В Москве появятся станции метро "Сосенки", "Десна" и "Крымская" 16:35
Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники 16:30
Верховный суд отказался исключить коронавирус из списка опасных болезней 16:15
МИД опасается военного сценария событий в Афганистане 16:13
Фестиваль "Летчикфест"-2021 не состоится по рекомендации Роспотребнадзора 15:48
Mastercard упростит перевод криптомонет в валюту 15:47
На авиасалоне МАКС представили беспилотник-вертолет БАС-200 15:45
3400 компаний могут закрыть из-за отсутствия отчетов о прививках 15:44
В ходе спецоперации в Ставропольском крае задержали семь человек 15:41
МИД РФ располагает фактами сотрудничества США с боевиками в Афганистане 15:40
Стали известны характеристики нового российского истребителя 15:40
В Челябинске 19-летняя девушка устроила ДТП с переворотом машины 15:36
В Курганской области объявили режим ЧС из-за засухи 15:34
В Париже потушили пожар рядом с резиденцией премьера 15:26
В Китае отменят все ограничения на рождение третьего ребенка 15:18
Матвиенко выразила соболезнования в связи с последствиями наводнения в Бельгии 15:16
Против главы УГИБДД Ставрополья завели дело за взятки на 19 млн рублей 15:15
Британский гимнаст развеял миф о непрочных кроватях в Олимпийской деревне 15:09
Вышел финальный трейлер нового "Броска кобры" 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 16:49
Рубрика: Происшествия

Колокольцев освободил от должности начальника ставропольского главка МВД

Текст: Александр Степанов
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение освободить от занимаемой должности начальника ГУМВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина.
Фото: ГУМВД России по Ставропольскому краю Фото: ГУМВД России по Ставропольскому краю
Фото: ГУМВД России по Ставропольскому краю

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, это решение было принято по результатам специальной операции, которая проводилась на Ставрополье сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления "М" ФСБ России.

В ходе спецоперации в Ставропольском крае задержали семь человек

Ранее сообщалось, что утром 20 июля на Ставрополье был задержан начальник Госавтоинспекции региона Алексей Сафонов. Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило на него уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в составе организованной группы.

Видео: СК показал роскошный особняк главы Госавтоинспекции Ставрополья

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видеозапись из особняка, принадлежащего начальнику УГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову, которого сегодня задержали по подозрению во взятках на 19 миллионов рублей.

Фото: sledcom.ru
СК РФ задержал замначальника Южного таможенного управления за хищение 85 млн рублей

Сначала на видео с квадрокоптера показали территорию домовладения с особняком, садом и гостевым домиком. Также на видео попали два дорогих автомобиля марки BMW, припаркованные у входа.

Следующие кадры в Сети обычно называют "цыганским барокко". Двухэтажный особняк от пола до потолка украшен золотом, дорогой мебелью и картинами. Золотой камин украшают золотые же канделябры, вазы, зеркала и другие предметы интерьера. Венцом коллекции "дворца" стали золотые унитаз и биде. В конце видео Следственного комитета России показан стол с пачками наличных в рублях и иностранных валютах.

Как сообщалось ранее, утром 20 июля начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и нескольких его подчиненных задержали по подозрению в крупных взятках и создании преступного сообщества. В пресс-службе СКР сообщили, что подозреваемый с подельниками придумали незаконную систему пропусков для грузового транспорта на территории региона и в течение нескольких лет занимались их продажей.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство МВД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь

Главное сегодня

Путин анонсировал скорый выход российского самолета МС-21 на трассы
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
МИД РФ зафиксировал готовность талибов к компромиссу в Афганистане
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность