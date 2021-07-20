Стало известно о состоянии упавшего с самоката мэра Кисловодска

В администрации Кисловодска рассказали о состоянии мэра города Александра Курбатова, который серьезно пострадал 12 июня после падения с электросамоката.

"Состояние Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей. Соответствует срокам и тяжести полученных травм, - говорится в сообщении. - На данный момент специалистами центра имени Н. Бурденко проводится необходимый комплекс реабилитационных мероприятий".

Напомним, мэр получил травму головы и был немедленно госпитализирован. После операции он находился в искусственной коме. Затем Курбатова транспортировали в столичный НМИЦ нейрохирургии.