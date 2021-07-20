В КБР ввели обязательную вакцинацию среди работников СМИ

Журналистов и других работников редакций средств массовой информации на территории Кабардино-Балкарии обязали пройти вакцинацию от COVID-19. Такое требование закрепили в постановлении главного санитарного врача республики Жирослана Пагова документом, опубликованным на официальном сайте Роспотребнадзора по КБР 20 июля.

Теперь пройти вакцинацию должны будут работники телевидения, радио, газет, интернет-СМИ и прочих, работающих в республике.

- Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в средствах массовой информации, в том числе телевидении, радио электронных средствах массовой информации и других, - говорится в тексте постановления.

Первый компонент вакцины работники СМИ должны будут ввести до 10 августа, а второй до 1 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что на территории Кабардино-Балкарии введена обязательная вакцинация для многих категорий граждан, работающих в сферах торговли и услуг.