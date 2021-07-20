В 40 районах Кубани из-за жары введен особый противопожарный режим

На территории Краснодарского края продолжают действовать экстренные предупреждения по чрезвычайной пожарной опасности и сильной жаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани.
"В 40 муниципальных образованиях нашего региона введен особый противопожарный режим, - рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Дмитрий Божков. - В целях контроля за пожароопасной обстановкой функционирует межведомственный оперативный штаб".
В таких условиях запрещено использование открытого огня. Для обнаружения нарушений, за которые предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, работают мониторинговые группы.
В ближайшие двое суток на Кубани сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Как ранее сообщала "РГ", во вторник и среду в Сочи из-за небывалой жары МЧС объявило штормовое предупреждение.
Кстати
Единый номер пожарных и спасателей с мобильного телефона "101", с городского - "01".