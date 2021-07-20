В Госдуме посоветовали Порошенко прекратить угрожать Крыму

В парламенте РФ прокомментировали обещание экс-президента Украины Петра Порошенко за год отобрать Крым у России. Автор обещания презирает тех, к кому обращается, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.

С заявлением на эту тему Порошенко выступил, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам.

"Этот человек глубоко презирает тех, к кому обращается, - отметил Бальбек, которого цитирует РИА Новости. - Видимо, считает, что они, как песок в пустыне, впитывают каждое слово "великого" украинского деятеля. Какие агрессоры? Разве Крым был завоеван?"

Угрожать Крыму - это не пугать крымчан, а помериться силами с ядерной державой, которая недавно успешно продемонстрировала возможности своего гиперзвукового оружия, заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что любой мусульманин с Украины может спокойно приехать в Крым и отпраздновать Курбан-байрам.

Обещание Порошенко также прокомментировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который напомнил, что бывший президент Украины - известный фантазер. Он связал слова политика с подготовкой к новой президентской кампании.