В Крыму Порошенко пообещали трибунал в Бахчисарае

В Крыму пообещали экс-президенту Украины Петру Порошенко устроить над ним трибунал в Бахчисарае. Основой обвинительного приговора станут все преступления, совершенные лидером партии "Европейская солидарность" в отношении Крыма и крымчан, в том числе энергетическая, водная, транспортная и продовольственная блокады полуострова.

Петр Порошенко заявил о своей решимости "совместными усилиями одолеть агрессора и вернуть Крым домой" в течение года. "Скоро в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам, - поделился мечтами Порошенко, поздравляя крымчан с мусульманским праздником жертвоприношения. - В следующем году - в Бахчисарае! Крым - это Украина!"

- Порошенко написал, что в следующем году собрался отметить Курбан-байрам в Бахчисарае. После статьи Путина об истории России и Украины - не исключаю. Чем Бахчисарайский трибунал хуже Нюрнбергского? - предложил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Крючков также напомнил Порошенко, что на полуострове есть несколько колоний, где осужденный за терроризм экс-президент может отбыть свой уголовный срок.

Другие крымские политики объяснили разыгравшиеся фантазии экс-президента незалежной его проснувшейся тягой к алкогольным напиткам.