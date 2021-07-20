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20.07.2021 12:14
Рубрика: Власть

В Крыму Порошенко пообещали трибунал в Бахчисарае

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Анна Марченко/ТАСС Фото: Анна Марченко/ТАСС
Фото: Анна Марченко/ТАСС

В Крыму пообещали экс-президенту Украины Петру Порошенко устроить над ним трибунал в Бахчисарае. Основой обвинительного приговора станут все преступления, совершенные лидером партии "Европейская солидарность" в отношении Крыма и крымчан, в том числе энергетическая, водная, транспортная и продовольственная блокады полуострова.

В Крыму пообещали осудить организаторов водной блокады

Петр Порошенко заявил о своей решимости "совместными усилиями одолеть агрессора и вернуть Крым домой" в течение года. "Скоро в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам, - поделился мечтами Порошенко, поздравляя крымчан с мусульманским праздником жертвоприношения. - В следующем году - в Бахчисарае! Крым - это Украина!"

- Порошенко написал, что в следующем году собрался отметить Курбан-байрам в Бахчисарае. После статьи Путина об истории России и Украины - не исключаю. Чем Бахчисарайский трибунал хуже Нюрнбергского? - предложил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Крючков также напомнил Порошенко, что на полуострове есть несколько колоний, где осужденный за терроризм экс-президент может отбыть свой уголовный срок.

Другие крымские политики объяснили разыгравшиеся фантазии экс-президента незалежной его проснувшейся тягой к алкогольным напиткам.

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