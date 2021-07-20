Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до 30 градусов

Температура морской воды на Черноморском и Азовском побережьях из-за сильной жары прогрелась почти до 30 градусов.

По информации Гидрометцентра России, температура воды на курортах Анапы, Геленджика, Туапсе и Сочи (здесь сейчас отдыхают сотни тысяч туристов из всех регионов) составляет 27 градусов.

Как уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новороссийске морская вода прогрелась до 26 градусов, в Темрюке - до 29, а в Ейске - до 30.

В Краснодарском крае в ближайшие двое суток ожидается сильная жара в 39 градусов, а на Черноморском побережье - до 40, сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как ранее писала "РГ", во вторник и среду в Сочи из-за небывалой жары МЧС объявило штормовое предупреждение. Сейчас на главном курорте страны температура воздуха составляет +30-35 градусов, малооблачно, без осадков, ветер слабый до умеренного.