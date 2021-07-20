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20.07.2021 16:26

Больницы "РЖД-Медицины" помогают регионам бороться с пандемией COVID-19

Учреждения сети "РЖД-Медицина" в Екатеринбурге и Тюмени в июле вновь (как и в "первую волну" пандемии новой коронавирусной инфекции) перевели часть своих мощностей на прием территориальных пациентов из стационаров, перепрофилированных под лечение больных COVID-19. В Перми на базе железнодорожной больницы снова начал работать ковидный госпиталь.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Учитывая сложившуюся на территории РФ санитарно-эпидемиологическую обстановку, в стационаре ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Пермь" с 19 июля снова развернуто 120 коек для лечения жителей Пермского края с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, в том числе 6 реанимационных. Лечение проводится по программе ОМС.

Напомним, в 2020 году, когда клиника уже работала в таком статусе, для организации лечебного процесса в здании провели разделение помещений на "чистую" и "красную" зоны, смонтировали новые санпропускники (шлюзы), которые препятствуют распространению инфекции; обустроили все необходимые помещения. Совместно с Министерством здравоохранения Пермского края "РЖД-Медицина" дооснастила больницу дополнительными аппаратами ИВЛ, мониторами пациента, озоновыми концентраторами. Во все палаты ковидного госпиталя проведена кислородная разводка. Дополнительно также приобретены пульсоксиметры, шприцевые дозаторы, средства индивидуальной защиты - медицинские халаты, шапочки, бахилы, комбинезоны и др. Весь персонал прошел дополнительное обучение.

"Центр восстановительного лечения и реабилитации" в Екатеринбурге (подразделение "РЖД-Медицины", на ул. Надеждинской) по заключению Бюро маршрутизации Минздрава Свердловской области принимает на госпитализацию граждан, перенесших болезнь в тяжелой форме. После окончания основного этапа лечения коронавирусной инфекции реабилитационные мероприятия для них проводят специалисты мультидисциплинарной бригады (врач-терапевт, врач ЛФК, физиотерапевт, психолог, эрготерапевт и др.).

"Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Екатеринбург" принимает территориальных пациентов из Верхней Пышмы и Железнодорожного района, вместо перепрофилированных под ковидные госпитали стационаров. Госпитализация ведется по профилям хирургии и урологии. В Тюмени в железнодорожную больницу три дня в неделю привозят неотложных пациентов по хирургическому и терапевтическому профилям со всего города (раньше - один раз в неделю).

Все больницы сети "РЖД-Медицина" оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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