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20.07.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

По факту жесткой посадки самолета на Ямале возбуждено дело

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Фото: Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ
Фото: Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после жесткой посадки на Ямале легкомоторного самолета Sierra с двумя людьми на борту.

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Происшествие, напомним, случилось 8 июля около трех часов дня в болоте в 56 километрах от села Толька Красноселькупского района. Воздушное судно мониторило пожарную ситуацию в тайге.

Летчик-наблюдатель и член экипажа выжили, но получили травмы. Причем первый - очень серьезные. Как передает СК на транспорте, пилот утратил трудоспособность не менее чем на треть.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта). Расследование продолжается.

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