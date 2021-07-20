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20.07.2021 12:02
Рубрика: Происшествия

Тюменец отработает 120 часов за угрозу ножом воспитателю детсада

Текст: Татьяна Воробьева

Мировой судья вынес приговор 40-летнему жителю поселка Винзили, который пьяным пришел за своим ребенком в детсад и начал угрожать воспитательнице.

Куривший в храме Читы подросток получил 120 часов обязательных работ

Инцидент случился 31 мая. Сельчанин хотел забрать своего пятилетнего сына, но сотрудница садика отказалась отдать малыша нетрезвому горе-папаше. В ответ тот достав нож и заявил, что убьет женщину.

Бойцы Росгвардии доставили агрессора в участковый пункт полиции, а мальчика домой отвела мать.

"Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Он признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, отметив, что приговор уже вступил в силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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