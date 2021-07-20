Тюменец отработает 120 часов за угрозу ножом воспитателю детсада

Мировой судья вынес приговор 40-летнему жителю поселка Винзили, который пьяным пришел за своим ребенком в детсад и начал угрожать воспитательнице.

Инцидент случился 31 мая. Сельчанин хотел забрать своего пятилетнего сына, но сотрудница садика отказалась отдать малыша нетрезвому горе-папаше. В ответ тот достав нож и заявил, что убьет женщину.

Бойцы Росгвардии доставили агрессора в участковый пункт полиции, а мальчика домой отвела мать.

"Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Он признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, отметив, что приговор уже вступил в силу.