В Курганской области объявили режим ЧС из-за засухи

В Зауралье из-за засушливой погоды установили режим ЧС. Он начнет действовать с 27 июля, а отменить его могут при наличии влаги в пашне на глубине 20 сантиметров.

"Понимая возможные последствия сверхнормативной жары, вводим режим ЧС, в том числе, чтобы поддержать наших аграриев", - сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее на заседании совета по развитию агропромышленного комплекса поступить так предложил профильный департамент. ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям провести все формальные процедуры, чтобы подтвердить потери урожая, пролонгировать кредиты и не платить штрафы, если не выполнят условия и обязательства при предоставлении субсидий из бюджета. А также - принять другие меры по ликвидации последствия суховея.

Между тем, как было заявлено на заседании, прямого возмещения ущерба аграриям из-за пострадавших посевов пока не планируется, за исключением тех, кто застраховал их. Вместе с тем власти собираются обратиться в федеральное профильное министерство с просьбой финансово поддержать зауральских хлеборобов.

В последние дни в Зауралье, правда, прошли обильные дожди, но они сильно опоздали и не спасли ситуацию. Напомним, первыми объявили ЧС по засухе в Куртамышском районе, где практически два месяца не было осадков.