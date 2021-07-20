В Тюменской области частично приостановили плановую медпомощь

Профилактическая и плановая медицинская помощь в Тюменской области частично приостановлена. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также - недостаточным охватом вакцинацией, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Врачи в сложившихся обстоятельствах ориентированы в первую очередь на выездную форму работы. В связи с этим пришлось перераспределить медперсонал и ввести ограничения.

"Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профосмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене", - передает депздрав.

Ограничения коснулись также стационаров: на более поздний срок сдвигаются плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют, в частности, неотложные случаи в области кардиологии, онкологии, травматологии, гематологии. По этим профилям помощь оказывается в прежнем режиме.

По данным оперативного штаба на 20 июля зафиксировано 262 новых случая заболевания (всего с начала пандемии - 43566). За сутки выздоровели 248 человек (за весь период - 40847).