Новости

Временный президент Мали не пострадал во время покушения 14:58
Сенатор: В рамках ПАСЕ может быть разработана конвенция о праве на прививки 14:58
Умер легендарный греческий актер и певец Толис Воскопулос 14:53
Армейская авиация поможет Карелии тушить лесные пожары 14:51
Россия сыграет матчи отбора ЧМ-2022 в Казани и Санкт-Петербурге 14:47
Треть российских студентов хотят стажироваться в благотворительных организациях 14:44
Съемки приквела "Игры престолов" остановлены из-за коронавируса 14:43
Видео: съемки финального сезона "Сватов" завершились в Грузии 14:39
МИД РФ зафиксировал готовность талибов к компромиссу в Афганистане 14:32
Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новый мессенджер 14:23
Посол Италии не исключил открытие границ для туристов из РФ в сентябре 14:19
Сергей Шойгу поздравил актрису Людмилу Чурсину с 80-летием 14:18
Экологи призвали москвичей не кормить летом городских птиц 14:08
Собянин: От COVID-19 в Москве привились более 4 миллионов человек 13:59
До конца года московское метро запустит Face Pay для пассажиров 13:55
Как планирует освещать Олимпийские игры канал "Матч ТВ" 13:51
Лукашенко поручил обратить внимание на кадровый состав дипмиссий 13:48
В Тюменской области частично приостановили плановую медпомощь 13:46
ВДВ пополнили более 6 тысяч новобранцев 13:46
В жилом доме в Москве упал лифт, пострадали три человека 13:39
Ковчег с частицей мощей святого Александра Невского доставят в Гомель 13:38
Испытания С-500 "Прометей" практически завершены 13:38
Россияне назвали самые частые причины отгулов 13:33
Песков: Путин положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края 13:29
В Минздраве назвали опасный симптом после прививки от коронавируса 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 13:46
Рубрика: Общество

В Тюменской области частично приостановили плановую медпомощь

Текст: Татьяна Воробьева

Профилактическая и плановая медицинская помощь в Тюменской области частично приостановлена. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также - недостаточным охватом вакцинацией, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Собянин: В Москве 6 тысяч больничных коек вернулись к плановой медпомощи

Врачи в сложившихся обстоятельствах ориентированы в первую очередь на выездную форму работы. В связи с этим пришлось перераспределить медперсонал и ввести ограничения.

"Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профосмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене", - передает депздрав.

Ограничения коснулись также стационаров: на более поздний срок сдвигаются плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют, в частности, неотложные случаи в области кардиологии, онкологии, травматологии, гематологии. По этим профилям помощь оказывается в прежнем режиме.

По данным оперативного штаба на 20 июля зафиксировано 262 новых случая заболевания (всего с начала пандемии - 43566). За сутки выздоровели 248 человек (за весь период - 40847).

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Правительство утвердило направления "зеленого" финансирования
Стали известны подробности задержания начальника УГИБДД Ставрополья
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19