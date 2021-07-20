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Рубрика: Экономика
20.07.2021 18:42

Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет

Российский легкий истребитель Checkmate в течение четырех лет будет готов к полетам. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Фото: YouTube
Стали известны характеристики нового российского истребителя

"У нас уже давно такой машины не выпускалось, и мы должны вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продает на международном рынке аналогичную технику", - отметил он на авиасалоне МАКС-2021.

Накануне открытия авиасалона Денис Мантуров дал интервью "РГ", где рассказал о новых самолетах, ситуации в автопроме и углеродном следе.

Напомним, что авиасалон проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Там и состоялась премьера проекта нового истребителя Checkmate.

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