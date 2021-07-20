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20.07.2021 11:55
Рубрика: Страхование

Средняя стоимость ОСАГО в первом полугодии не изменилась

Текст: Владимир Баршев
Средняя стоимость полисов ОСАГО по итогам первого полугодия для легковых автомобилей физических лиц не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 5 448 рублей, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

В некоторых регионах стоимость полисов даже снизилась. В тройку регионов-лидеров по уровню снижения средней стоимости обязательной автогражданки для легковых машин физлиц вошла Москва. По итогам первого полугодия 2021 года средняя премия составила 7823 рубля, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% или 460 рублей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Следующий лидер снижения Пермский край. Здесь средняя премия составила 4781 рубль, что ниже на 2,7% или 130 рублей. И на третьем месте Санкт-Петербург. Средняя стоимость автогражданки в Северной столице составила 7334 рубля, снижение на 1,2%, или 92 рубля.

"Несмотря на то, что пандемия заметно сказалась на российской экономике в целом и цены на многие товары сейчас растут - в том числе, растут и цены на детали и материалы для ремонта автомобилей - ОСАГО до сих пор удается поддерживать среднюю премию на том же уровне, на каком она была еще год назад. Пока та политика изменения тарифов на обязательную автогражданку, которую проводит Центральный банк, обеспечивает конкуренцию между страховыми компаниями за безубыточных клиентов, и мы видим результат - это выгодно автовладельцам", - отметил Игорь Юргенс.