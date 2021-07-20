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20.07.2021 10:44
Рубрика: Федеральный бюджет

Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 млрд рублей

Текст: Матвей Линник

Строительство и ремонт скоростной трассы Казань - Екатеринбург обойдется примерно в 493 млрд рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Трасса M-12 дойдет до Тюмени и Челябинска к 2024 году

На бесплатные участки планируется потратить 232,9 млрд рублей, на платный - 260 млрд рублей.

Окончательная стоимость работ будет известна после завершения государственной экспертизы в 2022 году.

В Росавтодоре отметили, что на реализацию работ на маршруте средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) привлекаться не будут.

Общая длина отрезка от Казани до Екатеринбурга составит 800 км. После ее введения в эксплуатацию в 2024 году время в пути между Казанью и Екатеринбургом сократится с 14 до 7 часов. Тариф за проезд по платным участкам будет варьироваться для легковой машины в пределах от 2,5 до 4 рублей за километр, грузовики заплатят в четыре раза больше.