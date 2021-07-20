Toyota представила хэтчбек с мизерным расходом топлива

Toyota Motor представила новое (второе) поколение компактного гибридного хэтчбека Aqua (на ряде рынков он также известна под именем Prius C). Aqua первой генерации стал большим успехом компании как на внутренне рынке, так и за его пределами - за 10 лет разошелся тиражом 1,87 млн единиц.

Машиной нового поколения Toyota явно нацелена достичь еще большего, новая Aqua обещает быть на 20% экономичнее (заявленный расход топлива 2,5 л на 100 км) и динамичнее на ходу, в основном благодаря никель-металлгидридной батарее нового поколения, которая имеет большую плотность энергии и скорость энергообмена, чем батарея старой Aqua и литий-ионный блок нового Yaris Hybrid.

Установка типа "параллельный гибрид" у Toyota Aqua второй генерации включает 1,5-литровый бензиновый двигатель M15A-FXE (91 л.с.), электромотор 1HM мощностью 59 кВт (80 л.с.) и АКБ емкостью 5,0 А*ч. В качестве опции предлагается полный привод E-Four - заднюю ось приводит отдельный электромотор 1NN отдачей 3,67 кВт (5 л.с.), который включается во время плохих погодных условий и помогает стартовать на скользком покрытии.

При сохранении прежних габаритов (длина 4,0 м, ширина 1,7 м, вымота 1,5 м) новый Aqua просторнее внутри благодаря большей на 50 мм колесной базе. В интерьере появились цифровая комбинация приборов и 10,5-дюймовый монитор мультимедиа. В стандартную комплектацию Aqua включен широкий перечень систем ассистирования водителю, в том числе адаптивный круиз-контроль и полный автопарковщик.

Примечательная деталь: Aqua оснащен розеткой для подключения бытовых электроприборов на случай отключения электроснабжения при очередном природном катаклизме.

Цена нового Toyota Aqua в Японии - от 1,98 миллионов йен (около 1,36 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.