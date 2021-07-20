Указ губернатора Ульяновской области от 19 июля 2021 года № 70 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Новости

Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцинацию 20.07.2021
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ 20.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы 20.07.2021
Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо 20.07.2021
Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20.07.2021
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20.07.2021
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20.07.2021
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20.07.2021
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20.07.2021
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 20.07.2021
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 20.07.2021
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 20.07.2021
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 20.07.2021
Путин: Экономические отношения РФ и Азербайджана активно восстанавливаются 20.07.2021
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 20.07.2021
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 20.07.2021
Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников 20.07.2021
В Петербурге переболевшие COVID-19 пройдут углубленную диспансеризацию 20.07.2021
Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет 20.07.2021
Прокурор области проконтролирует расследование ЧП во время сплава под Магаданом 20.07.2021
Профсоюзы предложили уравнять пособие по безработице и прожиточный минимум 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 июля 2021 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 19 июля 2021 года № 70 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 19 июля 2021 г.
Опубликован 20 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в абзаце десятом подпункта 2.1 после слова "бассейнами," дополнить словами "аквапарками, СПА-салонами,", слова "методических рекомендаций" заменить словами "требований (рекомендаций)";

б) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных объектов общественного питания в период с 23.00 до 06.00 следующего дня.

Ограничение, предусмотренное настоящим подпунктом, не распростра­няется на организации общественного питания, осуществляющие оказание услуг на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов организаций общественного питания, а также осуществляющие торговлю дистанционным способом и обслуживание на вынос.";

2) в пункте 3:

а) абзац первый после слов "с учётом" дополнить словами "требований (рекомендаций) Роспотребнадзора, а также";

б) подпункт 3.2.2 подпункта 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2.2. Ограничить количество участников с учётом площади места проведения массового мероприятия из расчёта не менее 4 квадратных метров на 1 человека, но не более 50 % вместимости соответствующего объекта, в том числе при проведении массовых мероприятий, связанных с организацией и проведением всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований на объектах спорта, оказании услуг фитнес-центрами,

СПА-салонами, аквапарками.";

3) в абзаце восьмом подпункта 7.2 пункта 7 слово "Штабом" заменить словами "Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области (далее - Штаб)";

4) подпункт 9.2.9 подпункта 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9.2.9. Обеспечить при оказании услуг общественного питания расстояние между столами не менее 2 метров и размещение не более 8 человек за столом, а в период времени с 23.00 до 06.00 следующего дня - заполняемость объекта общественного питания, осуществляющего оказание услуг на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов организаций общественного питания, не более 50 % вместимости.";

5) пункт 20 после слова "государственного" дополнить словом "строительного";

6) в подпункте 21.1.2 подпункта 21.1 пункта 21 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.Ю.Русских



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией