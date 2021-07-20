Указ губернатора Ульяновской области от 19 июля 2021 года № 70 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в абзаце десятом подпункта 2.1 после слова "бассейнами," дополнить словами "аквапарками, СПА-салонами,", слова "методических рекомендаций" заменить словами "требований (рекомендаций)";

б) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных объектов общественного питания в период с 23.00 до 06.00 следующего дня.

Ограничение, предусмотренное настоящим подпунктом, не распростра­няется на организации общественного питания, осуществляющие оказание услуг на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов организаций общественного питания, а также осуществляющие торговлю дистанционным способом и обслуживание на вынос.";

2) в пункте 3:

а) абзац первый после слов "с учётом" дополнить словами "требований (рекомендаций) Роспотребнадзора, а также";

б) подпункт 3.2.2 подпункта 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2.2. Ограничить количество участников с учётом площади места проведения массового мероприятия из расчёта не менее 4 квадратных метров на 1 человека, но не более 50 % вместимости соответствующего объекта, в том числе при проведении массовых мероприятий, связанных с организацией и проведением всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований на объектах спорта, оказании услуг фитнес-центрами,

СПА-салонами, аквапарками.";

3) в абзаце восьмом подпункта 7.2 пункта 7 слово "Штабом" заменить словами "Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области (далее - Штаб)";

4) подпункт 9.2.9 подпункта 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9.2.9. Обеспечить при оказании услуг общественного питания расстояние между столами не менее 2 метров и размещение не более 8 человек за столом, а в период времени с 23.00 до 06.00 следующего дня - заполняемость объекта общественного питания, осуществляющего оказание услуг на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов организаций общественного питания, не более 50 % вместимости.";

5) пункт 20 после слова "государственного" дополнить словом "строительного";

6) в подпункте 21.1.2 подпункта 21.1 пункта 21 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.Ю.Русских







