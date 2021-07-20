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20.07.2021 18:15
Рубрика: В мире

В бюджете Пентагона нет программ по закупке гиперзвукового оружия

Текст: Алексей Чуриков
Посольство России в Вашингтоне предостерегло американцев от размещения гиперзвуковых ракет в Европе, поскольку этот шаг повысит вероятность случайного конфликта. Такой комментарий последовал в качестве ответа на выступление представителя американского оборонного ведомства Джона Кирби. Тот в ходе брифинга заявил, что США вместе с партнерами, включая союзников по НАТО, продолжат политику военного сдерживания России, ради "стабильности в регионе".
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости

"Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет США в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время подлета либо совсем не оставит, либо оставит мало времени России на принятие решений, и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта", - говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Twitter.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
США взорвали боеголовку гиперзвуковой ракеты

Примечательно, что в ходе того же брифинга Кирби подтвердил, что США взяли четкий курс на разработку безъядерных гиперзвуковых ракет. Ранее американские эксперты писали, что обычные боеголовки позволят таким ракетам показывать большую точность, поскольку их радиус поражения значительно меньше ядерного заряда. Тем не менее в отношении развития гиперзвукового оружия в США можно добавить, что американские чиновники и представители ВПК еще не определились до конца со своими планами.

Как говорится в специальном докладе Конгресса от 9 июля, несмотря на то, что суммарный бюджет Пентагона на "гиперзвук" в 2022 году составит более четырех миллиардов долларов, ведомство до сих пор не утвердило ни одной программы по закупкам таких вооружений. Это, в понимании экспертов Конгресса, означает, что в Пентагоне или не определились с техническими спецификациями для таких систем, или не сверстали долгосрочных планов по их финансированию. В любом случае, отмечается в докладе, военным еще предстоит доказать конгрессменам целесообразность дальнейшего выделения бюджетных средств на эти программы, а также разъяснить их роль для стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

До сегодняшнего дня, по крайней мере публично, администрация Джо Байдена не озвучивала свое видение перспектив гиперзвукового оружия. Однако, стоит напомнить, что в октябре прошлого года, советник экс-президента Трампа во вопросам нацбезопасности Роберт О`Брайен, выступая в Гудзоновском университете, заявил, что США в случае необходимости разместят такое вооружение в Европе "для сдерживания России".

NI: Гиперзвуковое оружие США находится в зачаточном состоянии
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