В бюджете Пентагона нет программ по закупке гиперзвукового оружия

"Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет США в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время подлета либо совсем не оставит, либо оставит мало времени России на принятие решений, и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта", - говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Twitter.

Примечательно, что в ходе того же брифинга Кирби подтвердил, что США взяли четкий курс на разработку безъядерных гиперзвуковых ракет. Ранее американские эксперты писали, что обычные боеголовки позволят таким ракетам показывать большую точность, поскольку их радиус поражения значительно меньше ядерного заряда. Тем не менее в отношении развития гиперзвукового оружия в США можно добавить, что американские чиновники и представители ВПК еще не определились до конца со своими планами.

Как говорится в специальном докладе Конгресса от 9 июля, несмотря на то, что суммарный бюджет Пентагона на "гиперзвук" в 2022 году составит более четырех миллиардов долларов, ведомство до сих пор не утвердило ни одной программы по закупкам таких вооружений. Это, в понимании экспертов Конгресса, означает, что в Пентагоне или не определились с техническими спецификациями для таких систем, или не сверстали долгосрочных планов по их финансированию. В любом случае, отмечается в докладе, военным еще предстоит доказать конгрессменам целесообразность дальнейшего выделения бюджетных средств на эти программы, а также разъяснить их роль для стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

До сегодняшнего дня, по крайней мере публично, администрация Джо Байдена не озвучивала свое видение перспектив гиперзвукового оружия. Однако, стоит напомнить, что в октябре прошлого года, советник экс-президента Трампа во вопросам нацбезопасности Роберт О`Брайен, выступая в Гудзоновском университете, заявил, что США в случае необходимости разместят такое вооружение в Европе "для сдерживания России".