В Канаде дым от лесных пожаров накрыл столицу страны

В северной части канадской провинции Онтарио бушуют лесные пожары. Дым от них накрыл в понедельник столицу страны Оттаву, находящуюся примерно в двух тысячах километров.

В результате, как сообщает ТАСС, резко ухудшилась видимость в городе. По данным экологов, ситуация в канадской столице должна улучшиться во вторник. Министерство по охране окружающей среды также распространило предупреждение об ухудшении воздуха в северных и южных частях Онтарио.

Сейчас леса горят в таких регионах, как Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван и Онтарио. Наиболее сложная обстановка в Британской Колумбии, где зафиксировано около 300 активных лесных пожаров, в северной части Онтарио - действуют более 80 очагов.

Накануне сообщалось, что на западе США общая площадь природных пожаров превысила 470 тысяч гектаров. Зафиксированы 80 крупных очагов на территории 13 штатов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штатах Монтана и Айдахо. К борьбе со стихией привлечены почти 20 тысяч человек - пожарных и вспомогательного персонала.