В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае презентовали первый в мире поезд на магнитной подушке, способный разгоняться до 600 километров в час, что делает его самым быстрым наземным транспортом в мире. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Поезд, который держится над рельсами с помощью магнитного поля, показали в городе Циндао. Магнитная подвеска создает меньше шума, а также позволяет транспорту быть более маневренным по сравнению с традиционными поездами.

Проект полностью разработан китайскими специалистами, он стартовал в 2016 году, а год назад начались первые испытания.

Сейчас в Китае пассажирские поезда на рельсах развивают максимальную скорость в 350 км/ч, а мировой рекорд по скорости принадлежит японскому составу Series L0 (A07), который в 2015 году разогнался до 603 км/ч.

Кстати, ранее в Китае запретили строить здание выше 500 метров. Власти отметили, что в стране располагается свыше половины самых высоких зданий в мире, однако такая тенденция плохо сказывается на безопасности. Теперь проекты с высотой более 500 метров не будут одобряться, также введены повышенные требования к безопасности высоток.